Кремль оценил ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Свою оценку он озвучил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил Песков.

Он подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.

В феврале в США и Великобритании стали публиковать даты, когда Россия якобы планирует начать «вторжение» на Украину. Так, 12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия планирует начать наступление на Украину 16 февраля. А 11 февраля агентство Bloomberg написало свое предположение о начале вторжения 15 февраля.

Когда нападения не случилось, американское издание Politico со ссылкой на аналитиков назначило новую дату «вторжения» — 20 февраля.