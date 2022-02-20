Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль оценил ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Представитель Кремля Песков назвал напряженность в Донбассе нагнетенной до максимума

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Свою оценку он озвучил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил Песков.

Он подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.

В феврале в США и Великобритании стали публиковать даты, когда Россия якобы планирует начать «вторжение» на Украину. Так, 12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия планирует начать наступление на Украину 16 февраля. А 11 февраля агентство Bloomberg написало свое предположение о начале вторжения 15 февраля.

Когда нападения не случилось, американское издание Politico со ссылкой на аналитиков назначило новую дату «вторжения» — 20 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дамир Матюхин
Обсудить
Последние новости
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом
В Сингапуре нашли прожившего 30 лет в лесу пожилого мужчину
Кремль упрекнул Зеленского в нежелании исполнять Минские соглашения
Российские олимпийцы обновили рекорд по количеству медалей на зимних Играх
Кремль ответил на обвинения Запада в развязывании войны на Украине
Подросток из Подмосковья предложил свое изобретение Илону Маску
Российским спортсменам поставили цель на Олимпийские игры-2030
Беженцы из ДНР раскрыли детали получения финансовой помощи от России
Кремль оценил ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
Появилось видео из пункта размещения беженцев в Таганроге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.