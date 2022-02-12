Байден объявил дату «вторжения» России на Украину

Президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, пишет Politico.

Несколько официальных лиц в США подтвердили это заявление президента. Уточняется, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Однако, пишет издание, европейцы отнеслись к предупреждению с долей скепсиса. Представители ЕС дали понять, что иначе интерпретируют данные разведки и «отказываются покупать» слух о нападении.

11 февраля американское агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на Украину. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников, действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передает информагентство слова собеседников. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истерика Белого дома «показательна как никогда». «Англосаксам нужна война. Любой ценой», — указала она.

