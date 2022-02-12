Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден объявил дату «вторжения» России на Украину

Politico: президент США Байден назвал 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, пишет Politico.

Несколько официальных лиц в США подтвердили это заявление президента. Уточняется, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Вчера

Однако, пишет издание, европейцы отнеслись к предупреждению с долей скепсиса. Представители ЕС дали понять, что иначе интерпретируют данные разведки и «отказываются покупать» слух о нападении.

11 февраля американское агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на Украину. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников, действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передает информагентство слова собеседников. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истерика Белого дома «показательна как никогда». «Англосаксам нужна война. Любой ценой», — указала она.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины
Врач предупредил о последствиях лечения коронавируса
Байден объявил дату «вторжения» России на Украину
Юрист предупредил россиян о штрафах за перевозку алкоголя
Россиянам рассказали способы выявить фальшивые сборы денег для детей
В Подмосковье коммунальщик сбил глыбу снега с крыши метким броском снежка
Евросоюз и США передумали отключать Россию от SWIFT
На Украине призвали уничтожить правительство Крыма
В Великобритании заподозрили Россию в краже ДНК британского министра
Зампостпред России в ООН прокомментировал «истерию» США о вторжении России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.