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В США объявили дату «вторжения» России на Украину

Агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Bloomberg назвало дату «вторжения» России на Украину. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников американского агентства, речь идет о 15 февраля.

Отмечается, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передает информагентство слова собеседников. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.

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Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об уверенности Белого дома в скором вторжении РФ. В американской администрации считают, что нападение на Украину «может начаться в любой момент», в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Помощник президента США не стал раскрывать подробности информации, якобы полученной от разведки.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американское СМИ серьезным изданием и добавил, что теперь на фоне таких публикаций у Кремля есть все основания заменить дефиницию термина fake-news на Bloomberg-news.

Марина Совина
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