Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американское информагентство по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину

Bloomberg извинилось за ложную публикацию о «вторжении» России на Украину

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Американское информационное агентство Bloomberg по ошибке на сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину и извинилось за публикацию ложных данных, информация появилась на сайте издания.

Через некоторое время заголовок статьи был удален. Как объявили в редакции, статья вышла в 16:00 по местному времени (полночь по московскому времени). «Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был опубликован непреднамеренно», — признались журналисты и добавили, что сожалеют об ошибке.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

Обстоятельства того, как на сайте агентства могла появиться ложная и провокационная публикация, расследуются.

Киев и западные государства обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину с осени 2021 года. Они предполагают, что Россия стягивает к границе войска. В Кремле неоднократно говорили, что обвинения со стороны Запада безосновательны.

В Москве напомнили, что Россия не собирается вторгаться в какое-либо государство. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никого не должно волновать. Кремль предупредил о растущей напряженности из-за стягивания сил НАТО в Европе.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Посол Антонов объяснил цель обвинений Запада в адрес России
Россия обвинила США в двойных стандартах из-за Deutsche Welle
В России оценили значение восстановления исключений из санкций США для Ирана
Соловьев отреагировал на победу сборной России по мини-футболу над Украиной
В Италии выдвинули новую версию гибели журналистов в Донбассе
Американское информагентство по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину
Политолог рассказал о попытках Польши «не надорваться» в стремлении обогатиться
Найден способ спасти планету с помощью микробов
В одном из московских дворов заметили мусорки с «научной начинкой»
Раскрыта опасность консервов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.