Американское информагентство по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину

Американское информационное агентство Bloomberg по ошибке на сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину и извинилось за публикацию ложных данных, информация появилась на сайте издания.

Через некоторое время заголовок статьи был удален. Как объявили в редакции, статья вышла в 16:00 по местному времени (полночь по московскому времени). «Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был опубликован непреднамеренно», — признались журналисты и добавили, что сожалеют об ошибке.

Обстоятельства того, как на сайте агентства могла появиться ложная и провокационная публикация, расследуются.

Киев и западные государства обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину с осени 2021 года. Они предполагают, что Россия стягивает к границе войска. В Кремле неоднократно говорили, что обвинения со стороны Запада безосновательны.

В Москве напомнили, что Россия не собирается вторгаться в какое-либо государство. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никого не должно волновать. Кремль предупредил о растущей напряженности из-за стягивания сил НАТО в Европе.