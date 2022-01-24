Кремль предупредил о растущей напряженности из-за стягивания сил НАТО в Европе

Нарастает напряженность в сфере безопасности из-за стягивания сил и средств НАТО в Восточной Европе. Такое предупреждение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 января, сообщает ТАСС.

Сложившаяся ситуация возникла по причине того, что Соединенные Штаты распространяют недостоверную информацию, считает Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не станет игнорировать активность НАТО у своих границ.

При этом вопрос, можно ли считать участие кораблей Балтфлота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, пресс-секретарь президента России адресовал в Минобороны.

Накануне НАТО объявило об усилении военного присутствия в Восточной Европе. Так, альянс отправит в Болгарию и на Балтику дополнительные войска и корабли из состава ВВС и ВМС сил альянса.

Также альянс намерен усилить военное присутствие за счет Дании, которая направила в Балтийское море фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву, и Испании, которая рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.