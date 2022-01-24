НАТО отправит в Восточную Европу дополнительные силы

НАТО усилит военное присутствие в Восточной Европе и отправит в Болгарию и на Балтику дополнительные войска и корабли из состава ВВС и ВМС сил альянса. Заявление опубликовано на официальном сайте альянса.

Альянс намерен усилить военное присутствие за счет Дании, которая направила в Балтийское море фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву, и Испании, которая рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция и Нидерланды также выразили готовность отправить военный контингент в Болгарию в апреле 2022 года после приведения в боевую готовность морских и сухопутных войск из состава сил быстрого реагирования НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг обратился в заявлении к союзникам по НАТО. «Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — написал генсек.

Рост военного присутствия НАТО связан с заявлениями официальных лиц США и ЕС о росте численности вооруженных сил России вокруг границ Украины. Таким образом, альянс надеется на укрепление коллективной обороны в случае эскалации конфликта.

24 января стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит «угрозу военной эскалации» между Россией и Украиной в ходе своего визита в Европу. По итогам встречи министры выступят с открытым объявлением, в котором заявят, что «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия» для официальной Москвы.