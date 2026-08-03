Названа причина кадровых перестановок на Украине

Политолог Мезюхо: Кадровые перестановки направлены на укрепление власти Зеленского

Очередные кадровые перестановки на Украине направлены на укрепление полуавторитарной власти президента республики Владимира Зеленского, заявил политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что политик обеспокоен протестами после отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины.

«Очередные кадровые перестановки в системе органов управления киевского режима призваны укрепить полуавторитарно-персоналистский характер власти Зеленского. Зеленский обеспокоен последними протестными проявлениями в обществе в связи с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова, которые показали неполную управляемость общественных процессов со стороны офиса нелегитимного президента. Зеленский увидел, что уже бывшие представители его команды имеют самостоятельные контакты со своими западными кураторами, которые позволяют им вести себя более независимо в отношении президента, чем он этого бы хотел», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, изначально было понятно, что Рустем Умеров ненадолго задержится на должности секретаря СНБО Украины. В свое время он занял пост, поскольку администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не захотела видеть его в качестве посла Украины в США.

Тогда в украинских медиа детально обсуждалась схема, при которой команда Зеленского планировала назначить на пост главного дипломата Украины в США именно Умерова, имеющего с США персональные связи, а если верить сообщениям в медиа, то и объекты недвижимости, а также проживающих на территории США родственников Иван Мезюхо политолог

«Я думаю, что не все упомянутые в медиа фигуры будут довольны подобными кадровыми перестановками. Более всего недовольным может быть исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко. Должности главы МВД и секретаря СНБО Украины несопоставимы в плане влияния на внутреннюю политику Украины и доступа к государственным подрядам и ресурсам, которые можно распилить совместно с представителями офиса Зеленского. То есть у Клименко отбирают хлебную должность», — добавил Мезюхо.

Зеленский ранее подтвердил назначение главы украинской делегации на переговорах в Женеве, секретаря СНБО Умерова на должность руководителя Службы внешней разведки Украины.