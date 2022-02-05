Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину
Ошибочная публикация Bloomberg о якобы начале вторжения России на Украину является демонстрацией мировой напряженности и последствий от подобных сообщений и заявлений западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материалы американского СМИ. Его слова передает РИА Новости.
«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц. Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе», — прокомментировал пресс-секретарь.
Песков также назвал американское СМИ серьезным изданием и добавил, что теперь на фоне таких публикаций у Кремля есть все основания заменить дефиницию термина fake-news на Bloomberg-news.
5 февраля американское информационное агентство Bloomberg по ошибке на сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину и позже извинилось за публикацию ложных данных. Обстоятельства того, как на сайте агентства могла появиться ложная и провокационная публикация, расследуются.