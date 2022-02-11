В США заявили о готовности России проявить агрессию против Украины

В Белом доме выразили уверенность, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

По его словам, в американской администрации уверены, что вторжение на Украину «может начаться в любой момент». Салливан не стал комментировать подробности информации, полученной от разведки, однако отметил, что подобная атака может произойти во время Олимпиады.

В то же время помощник президента подчеркнул, что США не утверждают, что Россия приняла окончательное решение о применении силы против Украины.