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Из жизни
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21:05, 24 июля 2026Из жизни

Устроенный китами-убийцами взрыв рыбы впервые сняли на видео

Косатки в Калифорнийском заливе начали взрывать рыб для забавы и попали на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Новое развлечение косаток из Калифорнийского залива сняли на видео. Об этом пишет The Guardian.

Ученые заметили, что некоторые животные из местной популяции начали врезаться в огромные туши луна-рыб и наблюдать, как они взрываются, разлетаясь на куски. По словам биолога Кэтрин Эйрес, впервые подобный случай попал в объектив ее камеры в июле 2024 года.

На видео самка косатки держит тушу рыбы-луны за хвост. Перед ними находится взрослый самец, который резко ускоряется и врезается в рыбу. За мгновение до ура косатка успевает опустить тушу, раздается громкий звук, и она разлетается на множество частей. Ими и кормятся киты-убийцы.

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Эйрес объяснила, косатки часто разрывают добычу на куски, чтобы поделиться ею с другими членами группы, включая детенышей и подростков. Специалистка не исключает, что зафиксированная практика может быть и просто игрой, придуманной для забавы.

«Они (косатки — прим. "Ленты.ру") кидают друг в друга водоросли, катаются на волнах от судов и участвуют в сложных тактических играх, — добавил морской биолог Эрик Игера. — Игра является одной из основ общества косаток».

Ранее сообщалось, что у побережья Мексики сняли на видео, как три косатки растерзали и съели акулу. Известно, что они нередко охотятся на акул ради их печени.

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