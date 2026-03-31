В Мексике сняли на видео, как три косатки растерзали акулу

У побережья Мексики сняли на видео, как три косатки растерзали и съели акулу. Об этом сообщает издание The Sun.

Свидетелем необычной сцены стал гид Эванс Боден. По его словам, к моменту съемки акула была уже частично съедена. Добычу поделили несколько косаток. На кадрах видно, как они передают друг другу безжизненную тушу. Затем одна из косаток ныряет на дно океана.

Боден рассказал, что косатки нередко охотятся на акул ради их печени. Ученые подозревают, что их привлекает вещество сквален, которое содержится в органе.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.