В сети восхитились фигурой 63-летней Алены Свиридовой в бикини

В сети восхитились фигурой российской певицы Алены Свиридовой в купальнике. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летняя исполнительница снялась на пляже во время отдыха в Таиланде. Она предстала перед камерой в бикини с леопардовым принтом и солнцезащитных очках в фиолетовой оправе. «Ну что, друзья, прививочное фото в купальнике. Хейтеры! Скорее сюда!» — указала в подписи знаменитость.

Фанаты оценили видео в комментариях. «У вас офигенная фигура», «Вы в отличной форме», «Роскошная девушка», «Потрясающе выглядите», «Классная! Возрастной пример для миллионов женщин!» — заявили поклонники.

Ранее в мае откровенные фото 52-летней российской актрисы Екатерины Волковой вызвали споры в сети.