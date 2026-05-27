Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:25, 27 мая 2026Ценности

Назван откровенный тренд на лето

Vogue назвал микротопы трендом лета 2026 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали откровенный тренд на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне благодаря модным показам актуальными станут микротопы различных цветов и фасонов. Отмечается, что указанную одежду можно комбинировать со множеством вещей: юбками, джинсами, бермудами и предметами гардероба в спортивном стиле.

В то же время манекенщицы на шоу брендов Givenchy и Ralph Lauren сочетали подобное нижнее белье и топы от купальников с пиджаками и классическими брюками. «Выбирайте его [микротоп], если хотите сделать любой наряд сексуальным и очень женственным», — заявили журналисты.

Ранее в мае редакторы журнала Vogue назвали самое модное платье на лето 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе Зеленского готовиться к продолжению войны

    Китай решил помочь находящемуся в плачевном состоянии мировому рынку удобрений

    В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

    Страховщик выплатил россиянину миллионы из-за дефицита одной детали для его машины

    Мужчина нашел странные фекалии на крыше дома и столкнулся с пумой

    В США предсказали самые разрушительные удары по Киеву и пожелали удачи европейцам

    Россиянка выслушала приговор за финансирование ИГИЛ

    Глава Севастополя назвал цель удара ВСУ ракетами Storm Shadow по городу

    Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в головном уборе российского бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok