Политолог Михеев: Британия может стоять за ударами ВСУ по панораме в Севастополе

Политолог Сергей Михеев в интервью РИА Новости заявил, что, по его мнению, за ситуацией на Украине во многом стоит Великобритания.

Он отметил, что Лондон курирует диверсионную работу и наведение украинских ударов, в том числе по музею-панораме «Оборона Севастополя».

Отвечая на вопрос о возможной причастности британских спецслужб к атаке на панораму, Михеев предположил, что это может быть своеобразной местью за события Крымской войны. При этом он подчеркнул, что точных указаний никто подтвердить не может.

Эксперт также указал, что Великобритания последовательно придерживается стратегии провоцирования войны на европейском континенте, в частности с Россией, чтобы не допустить появления там силы, способной конкурировать с англосаксами. Он назвал это попыткой втянуть Европу в сухопутный конфликт чужими руками, оставаясь при этом его куратором.

При этом Михеев отметил, что подобная политика носит характер агонии, поскольку Британской империи давно не существует и ее возрождения не предвидится. Однако, по его словам, стремление Лондона участвовать в украинском кризисе объясняется желанием сохранить влияние на континенте.

Об атаке на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» сообщили утром в среду, 10 июня. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что ВСУ ударили по панораме дроном с кумулятивным зарядом — беспилотник прожег крышу, здание загорелось.