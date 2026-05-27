Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 27 мая 2026Экономика

Раскрыт главный критерий россиян при выборе квартиры

«Лемана ПРО»: 90 % россиян выбирают квартиры с отделкой или ремонтом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Большинство россиян (90 процентов) при выборе квартир в новостройках отдают предпочтение вариантам с ремонтом или отделкой от застройщика. Главный критерий при поиске жилья раскрыли эксперты компании «Лемана ПРО» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

Около 23 процентов опрошенных рассматривают предчистовую отделку, еще 22 процента — чистовую, 20 процентов — косметический ремонт, 16 процентов — евроремонт под ключ, а 9 процентов — дизайнерский ремонт под ключ.

При этом большинство покупателей готовы доплачивать за ремонт. 42 процента не против заплатить на 10-20 процентов больше стоимости самой квартиры, еще 29 процентов — до 10 процентов стоимости, 16 процентов — 20-30 процентов стоимости, а 3 процента — более 30 процентов стоимости.

Готовую отделку или ремонт от застройщика выбирают ради возможности сразу заехать в новое жилье (52 процента), экономии времени (43 процента), понятной итоговой стоимости и снижения стресса (по 35 процентов), гарантии на работы (33 процента), экономии средств (22 процента), возможности включить ремонт в ипотеку и отсутствия необходимости самим искать подрядчиков (по 13 процентов).

Ранее стало известно, что российские застройщики начали меньше затягивать сроки сдачи жилья — число задержек сократилось почти вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе Зеленского готовиться к продолжению войны

    Китай решил помочь находящемуся в плачевном состоянии мировому рынку удобрений

    В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

    Страховщик выплатил россиянину миллионы из-за дефицита одной детали для его машины

    Мужчина нашел странные фекалии на крыше дома и столкнулся с пумой

    В США предсказали самые разрушительные удары по Киеву и пожелали удачи европейцам

    Россиянка выслушала приговор за финансирование ИГИЛ

    Глава Севастополя назвал цель удара ВСУ ракетами Storm Shadow по городу

    Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в головном уборе российского бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok