Глава Севастополя показал кадры последствий удара ВСУ ракетами Storm Shadow

Глава Севастополя Развожаев показал разрушения после удара ракет Storm Shadow

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по городу. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

На кадрах видно, что здание Южного управления Центрального банка, которое попало под ракетный удар, получило серьезные повреждения. Атака пришлась на четвертый этаж, в здании выбило окна. Рядом с домом лежат части крыши.

Кроме того, на парковке возле здания повреждения получили машины — в автомобилях выбиты стекла. Повреждены также и жилые дома, расположенные рядом со зданием Центрального банка.

ВСУ атаковали черноморский город утром 27 мая. ВСУ ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow. В результате атаки пострадали два человека. Развожаев также сообщал, что над городом сбили больше двадцати беспилотников.