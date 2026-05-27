Силовые структуры
13:28, 27 мая 2026Силовые структуры

«Врача года» оштрафовали на 450 тысяч рублей в российском регионе

В Архангельске суд оштрафовал нейрохирурга за финансирование экстремизма
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Приморский районный суд Архангельской области оштрафовал на 450 тысяч рублей нейрохирурга Николая Серебренникова (внесен в реестр террористов и экстремистов) за финансирование экстремизма. Об этом сообщает 29.ru.

По данным источника, в августе 2021 года мужчина оформил ежемесячную подписку на пожертвования с банковского счета на счет «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в России). Речь идет о 3,5 тысячи рублей.

Прокурор запрашивал для хирурга три года лишения свободы в колонии общего режима.

Известно, что в 2016 году Серебренников победил в областном конкурсе «Лучший врач года» за проведение уникальной операции.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за финансовую помощь иностранной организации.

