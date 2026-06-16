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23:48, 16 июня 2026Культура

Netflix купил права на показ российского мультсериала

Netflix купил права на показ новых сезонов «Маши и Медведя»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Стриминговая платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия Animaccord. Об этом сообщает издание Deadline.

Теперь сервис сможет добавить в библиотеку восьмой и девятый сезоны мультсериала. Помимо этого, Netflix и дальше сможет транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы «Маши и Медведя».

Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран. Посмотреть новые сезоны смогут пользователи из Северной и Южной Америки, некоторых европейских государств, стран Азии и Ближнего Востока.

В октябре 2025 года политолог Вадим Попов призвал ограничить показ «Маши и Медведя» в России, так как история о девочке, которая живет без родителей и воспитывается медведем, якобы противоречит традиционным ценностям.

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