Netflix купил права на показ российского мультсериала

Netflix купил права на показ новых сезонов «Маши и Медведя»

Стриминговая платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия Animaccord. Об этом сообщает издание Deadline.

Теперь сервис сможет добавить в библиотеку восьмой и девятый сезоны мультсериала. Помимо этого, Netflix и дальше сможет транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы «Маши и Медведя».

Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран. Посмотреть новые сезоны смогут пользователи из Северной и Южной Америки, некоторых европейских государств, стран Азии и Ближнего Востока.

В октябре 2025 года политолог Вадим Попов призвал ограничить показ «Маши и Медведя» в России, так как история о девочке, которая живет без родителей и воспитывается медведем, якобы противоречит традиционным ценностям.