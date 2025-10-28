В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

Политолог Попов: Показ мультфильма «Маша и Медведь» в России нужно ограничить

Политолог и общественный деятель Вадим Попов призвал ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» на телевидении и стриминговых платформах в России. Его цитирует «Абзац».

По мнению Попова, история о девочке, которая живет без родителей и воспитывается медведем, противоречит традиционным ценностям. Общественник подчеркнул, что во время просмотра дети могут неправильно воспринять сюжет, что негативно скажется на их понимании семейных отношений.

Кроме того, политолог назвал главную героиню капризной, меркантильной и проблемной девочкой. Он добавил, что в мультсериале есть множество спорных эпизодов, которые не стоит показывать ребенку.

«Эпизод, который я бы не показывал детям, особенно девочкам, — момент с медвежьей любовью. Медведица разбивает сердце хорошему мишке, отдавая предпочтение тому, у которого лапа крепче и букет богаче», — заявил Попов.

Собеседник издания уточнил, что мультфильм необходимо убрать с ТВ-платформ. При этом пока рано говорить о его внесении в реестр запрещенных картин.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели ограничить доступ к просмотру российского мультфильма «Маша и Медведь». До этого депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин потребовал заблокировать отдельный YouTube-канал, на котором содержатся версии мультсериала с украинской озвучкой. Он преодолел планку 18 миллионов подписчиков, став самым популярным детским каналом видеохостинга на Украине.