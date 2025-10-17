На Украине захотели ограничить доступ к просмотру российского мультфильма «Маша и Медведь»

На Украине захотели ограничить доступ к просмотру российского мультфильма «Маша и Медведь», об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Национальная полиция подтверждает связь "Маши и медведя" со страной-агрессором и призывает наложить санкции», — заявил нардеп.

Он отметил, что ведомство готово ограничить контент на территории страны в случае применения санкций против мультфильма.

В начале сентября Юрчишин направил соответствующее обращение в центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, министерство цифровой трансформации и Службу безопасности, чтобы заблокировать отдельный YouTube-канал, на котором содержатся версии мультсериала с украинской озвучкой. Он преодолел планку 18 миллионов подписчиков, став самым популярным детским каналом видеохостинга на Украине.