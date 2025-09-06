Бывший СССР
На Украине предложили запретить «Машу и Медведя»

Депутат Рады Юрчишин предложил запретить на Украине мультсериал «Маша и Медведь»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин выступил с инициативой о запрете российского многосерийного мультфильма «Маша и Медведь» на территории страны. Об этой идее политик написал в своей колонке для сайта украинского «24 Канала».

По словам Юрчишина, он уже направил соответствующее обращение в центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, министерство цифровой трансформации и Службу безопасности, чтобы заблокировать отдельный YouTube-канал, на котором содержатся версии мультсериала с украинской озвучкой. Он преодолел планку 18 миллионов подписчиков, став самым популярным детским каналом видеохостинга на Украине.

«Главный месседж — заблокировать на территории Украины канал «Маша и Медведь», который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах», — заявил парламентарий.

Помимо этого, Юрчишин считает, что в киноленте для детей содержатся примеры «кремлевской пропаганды». Ее олицетворением, по мнению украинского депутата, стало изображение самовара и музыкальное сопровождение в виде композиций на балалайке. Парламентарий обеспокоился фрагментом, где Маша появляется в офицерской фуражке времен СССР и танковом шлеме. Эти головные уборы для Юрчишина оказались «проявлением милитаризации».

Что касается второго главного героя мультфильма, Медведя, то в нем депутат узнал животное, символизирующее Россию, чей образ, как уверен спикер, должен «создать положительное впечатление об РФ в сознании детей».

Ранее Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, почему российский огромной популярностьюмультфильм «Маша и Медведь» пользуется в некоторых странах. По словам чиновницы, все дело в образе главной героини.

    Все новости