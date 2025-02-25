Секрет популярности «Маши и Медведя» у мусульман раскрыли

Министр культуры Любимова рассказала о популярности «Маши и медведя» у мусульман

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, почему российский мультфильм «Маша и Медведь» очень популярен в исламских странах. Об этом она сообщила в интервью aif.ru.

По словам главы Минкульта, все дело в образе главной героини самого популярного мультфильма России.

«Девочка с покрытой головой, в длинном сарафане. Это вызывает отклик исламского мира. У веселых и трогательных историй про маленькую девочку и огромного медведя, в которых читаются отношения папы и дочки, миллиарды просмотров», — заявила Любимова.

Ранее стало известно, что китайский мультфильм стал самым кассовым в истории.