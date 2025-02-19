Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории

«Нэчжа побеждает Царя драконов» обогнал «Головоломку 2» в списке самых кассовых

Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» стал самым кассовым в истории. Об этом сообщает портал Kinobusiness со ссылкой на данные бокс-офисов.

Хитовый проект стартовал в мировом прокате (без США и многих других стран) 29 января. За две недели картина установила сразу несколько кассовых рекордов, заработав больше 1,7 миллиарда долларов, обогнав по сборам «Головоломку 2», которая получила в прокате 1,68 миллиарда долларов.

Он также стал первым неголливудским мультфильмом в истории, получившим статус самого кассового в мире.

В прошлом году стало известно, что мультфильм «Головоломка 2» вытеснил «Мстителей» из топа самых кассовых фильмов.