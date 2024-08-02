Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:46, 2 августа 2024Культура

«Головоломка 2» опередила «Мстителей» по кассовым сборам

Мультфильм «Головоломка 2» вытеснил «Мстителей» из топа самых кассовых фильмов

Кадр: мультфильм «Головоломка 2»

Продолжение мультфильма «Головоломка» от студии Pixar вошло в десятку самых кассовых фильмов в истории, опередив «Мстителей». Об этом стало известно из обновленного рейтинга IMDb.

«Головоломка 2» на данный момент заработала в мировом прокате уже 1 миллиард 153 миллиона долларов, у «Мстителей», потерявших место в топ-10, 1 миллиард 152 миллиона. При этом анимационный фильм все еще демонстрируется в кинотеатрах. На первом месте рейтинга самых кассовых картин в истории находится «Аватар» с 2,9 миллиардами долларов.

В конце июля мультфильм стал официально самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя по мировым сборам «Холодное сердце 2». Ранее стало известно, что «Головоломка 2» не выйдет в официальный российский прокат.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации

      Россиянка вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024

      «Головоломка 2» опередила «Мстителей» по кассовым сборам

      Совфед лишил неприкосновенности сенатора из-за обвинений в организации убийства

      Байден дал 12-летней девочке совет по отношениям и вызвал ее нервный смех

      Совфед одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

      В США связали обмен заключенными с Россией с возможной победой Трампа

      В Одессе сообщили еще об одном взрыве

      Предсказано будущее ипотечных ставок в России

      Антиутопии Оруэлла уступили по популярности книгам российских классиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше