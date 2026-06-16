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23:37, 16 июня 2026Россия

Пушков раскрыл один из страхов Евросоюза

Пушков: В ЕС боятся, что Трамп не хочет привлекать их к переговорам по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Global Look Press

Представители стран — членов Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп не захочет привлекать их к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Европейцы тревожатся по поводу трех вещей: … третья вызвана нежеланием Трампа видеть ЕС "за столом переговоров" с Россией», — написал Пушков. Сенатор также отметил, что другими поводами для тревоги у представителей Евросоюза стало возможное нежелание американского лидера поддержать их стратегию в отношении России и продолжающиеся телефонные переговоры Трампа и президента России Владимира Путина.

Пушков подчеркнул, что европейцы упорно добиваются места за столом переговоров с целью продемонстрировать свой «политический вес», однако они пытаются говорить языком ультиматумов, чего с Россией делать нельзя.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что позиция Трампа по Украине поменялась под влиянием европейских политиков.

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