Стало известно о смещении позиции Трампа по Украине

Bloomberg: Позиция Трампа по Украине поменялась под влиянием европейских политиков

Из-за влияния европейских политиков, по мнению автора, позиция президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу стала более склонной к поддержке Киева. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что позиция главы Белого дома изменилась после саммита на Аляске.

«Это представляет собой важный сдвиг по сравнению с тем, как Трамп оценивал конфликт после своего саммита в Анкоридже в августе 2025 года», — отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается встретиться с Трампом в среду, 17 июня. «Я думаю, что завтра еще встретимся с президентом [Дональдом Трампом] отдельно», — сказал он.