В Ираке сдвинули начало рабочего дня на 10:00 из-за матча сборной на ЧМ-2026 с Норвегией

В Ираке сдвинули начало рабочего дня из-за матча сборной на ЧМ-2026. Об этом сообщает INA.

Решение о переносе начала рабочего дня на 10:00 было принято в связи с тем, что иракцы в ночь с 16 на 17 июня проведут первый в истории матч на чемпионатах мира. Они сыграют с командой Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирака играет в одной группе с командами Франции, Норвегии и Сенегала.

Ранее иранский футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби заявил, что на чемпионате мира ЧМ 2026 года в США к команде относятся нечестно. Сборной разрешили находиться в Соединенных Штатах непосредственно в дни проведения игр. Ее тренировочная база расположена на территории Мексики.