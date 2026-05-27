Россиянин получил 12 лет колонии за финансовую помощь иностранной организации

В Московской области осудили мужчину по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, Алексеенко В. Ю., являясь гражданином России, оказал финансовую помощь иностранному государству и иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности страны.

Суд признал его виновным в совершенном преступлении и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

