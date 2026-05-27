Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 27 мая 2026Силовые структуры

Россиянин получил 12 лет колонии за финансовую помощь иностранной организации

В Московской области осудили мужчину по делу о госизмене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Московской области осудили мужчину по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, Алексеенко В. Ю., являясь гражданином России, оказал финансовую помощь иностранному государству и иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности страны.

Суд признал его виновным в совершенном преступлении и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Ранее сообщалось, что россиянка выслушала приговор за финансирование ИГИЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян сделал заявление о выборе Армении между ЕАЭС и ЕС

    В России узнали о разработке биологического оружия с участием Украины

    Звездная визажистка раскрыла секреты макияжа Ксении Собчак

    Названо единственное основание для приема магния

    Смартфон Samsung взорвался во время зарядки

    В ХДС допустили замену Мерца на посту канцлера Германии

    Уголовное дело назвавшего себя мажором сына российского миллионера отменили

    Россиянин получил 12 лет колонии за финансовую помощь иностранной организации

    В Москве водитель каршеринга сбил на переходе женщину с ребенком и уехал

    В Москве начался сезон шаровых молний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok