12:00, 27 мая 2026

Россиянка выслушала приговор за финансирование ИГИЛ

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Дагестане осудили женщину за финансирование запрещенной в России организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, местная жительница Альбина Магомедова в период с 31 мая по 4 июня 2022 года осуществила перевод свыше 818 тысяч рублей на финансирование ИГИЛ (ИГ, Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация).

В суде она полностью признала вину. Южный окружной военный суд приговорил ее к 8,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянка попала под следствие за банковский перевод.

