В России жестко высказались о штрафах за русский язык на Украине

Депутат Шолохов назвал штрафы за русский язык на Украине сумасшествием

Штрафы на Украине для депутатов за использование в речи русского языка на официальных мероприятиях — это близкое к сумасшествию состояние, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила, что депутата Первомайского городского совета Николаевской области оштрафовали в стране на 8500 гривен (примерно 13 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за использование русского языка на заседании сессии горсовета. Отмечалось, что это повторное нарушение, годом ранее она уже привлекалась за то же правонарушение.

«Как клинику можно обсуждать? Такой большой дом сумасшедших, а мы с вами активно используем это как информационный повод. Обсуждать бессмысленно, но это уже близкое к сумасшествию состояние, это уже область других специалистов», — высказался российский депутат.

До этого стало известно, что Киев решил создать координационный совет по языковой политике, работу которого направят на обслуживание интересов украинского языка и борьбу с русским.

