Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:56, 27 мая 2026Экономика

Прогнозируемый рост экономики Германии устремился к нулю

Немецкие эксперты снизили прогноз роста экономики ФРГ в 2026 году до 0,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Michael Probst / AP

Перспективы роста немецкой экономики, оптимизм по поводу которых стал просматриваться в начале года, вновь оказались смутными на фоне ситуации с ценами на нефть и прочее сырье, подскочившими из-за иранского конфликта. Об этом со ссылкой на доклад Совета экономических экспертов Германии пишет Bild.

Согласно представленным в материале оценкам, прогнозируемый рост крупнейшей экономики Европы в 2026 году, который ранее составлял 0,9 процента, а по некоторым данным и 1,1-1,5 процента, теперь устремился в направлении нулевых отметок, достигнув 0,5 процента. При этом в 2027-м показатель, как ожидается, окажется на уровне 0,8 процента.

Эксперты предупреждают, что более дорогие бензин и отопление снижают прочие расходы домохозяйств. Инфляцию в текущем году специалисты оценивают в три процента. При этом, по словам экономистов, «все может быть еще хуже», если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится. В первом квартале экономика Германии выросла по данным Минэкономики страны всего на 0,3 процента.

В то время как значительного экономического роста в ФРГ, переживающей самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны, вновь не ожидается, а безработица растет до многолетних максимумов, Берлин вошел в мировой топ-4 по военным расходам, которые в 2026 году превысят 4 процента ВВП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель раскрыла срок завершения конфликта на Украине

    Прохожая стала моделью российского бренда и покорила зрителей

    Российский подросток организовал передвижную нарколабораторию

    Директор Хлебниковой высказался о посещении артисткой тубдиспансера

    В Подмосковье вернулась зима

    Появились подробности о смерти российского школьника в день последнего звонка

    В России призвали к удару по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

    В России оценили идею ограничить въезд в страну из-за вспышки Эболы

    Названы три разрушающие кишечник повседневные привычки

    Подросток пытался затащить акулу в лодку и стал ее жертвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok