Ведущая экономика Евросоюза получила тревожный прогноз

Минэкономики ФРГ: Иранский кризис ударит по росту ВВП Германии в II квартале

Иранский кризис продолжается негативно сказываться на экономическом росте ведущей экономики Европейского союза — Германии. Об этом со ссылкой на Министерство экономики ФРГ сообщает Reuters.

Ведомство отметило, что в I квартале 2026 года германская экономика выросла всего на 0,3 процента. Как полагают эксперты министерства, во II квартале ей предстоит столкнуться с новыми негативными последствиями ближневосточного конфликта. Согласно ежемесячному отчету, подготовленному Минэкономики, рост цен и проблемы с цепочками поставок негативно сказываются на настроениях предприятий и домохозяйств.

Ранее глава немецкой компании Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер заявила, что экономика Германии оказалась в таком драматичном состоянии, в котором не бывала со времен завершения Второй мировой войны. Она уверена, что пандемия коронавируса ничто по сравнению с тем, что происходит в настоящее время. В списке наиболее острых проблем: высокие процентные ставки, инфляция, угроза рецессии, высокие цены на энергоносители и поток китайских товаров, которые наводняют европейский рынок.