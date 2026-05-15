Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:47, 15 мая 2026Экономика

Ведущая экономика Евросоюза получила тревожный прогноз

Минэкономики ФРГ: Иранский кризис ударит по росту ВВП Германии в II квартале
Кирилл Луцюк

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Иранский кризис продолжается негативно сказываться на экономическом росте ведущей экономики Европейского союза — Германии. Об этом со ссылкой на Министерство экономики ФРГ сообщает Reuters.

Ведомство отметило, что в I квартале 2026 года германская экономика выросла всего на 0,3 процента. Как полагают эксперты министерства, во II квартале ей предстоит столкнуться с новыми негативными последствиями ближневосточного конфликта. Согласно ежемесячному отчету, подготовленному Минэкономики, рост цен и проблемы с цепочками поставок негативно сказываются на настроениях предприятий и домохозяйств.

Ранее глава немецкой компании Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер заявила, что экономика Германии оказалась в таком драматичном состоянии, в котором не бывала со времен завершения Второй мировой войны. Она уверена, что пандемия коронавируса ничто по сравнению с тем, что происходит в настоящее время. В списке наиболее острых проблем: высокие процентные ставки, инфляция, угроза рецессии, высокие цены на энергоносители и поток китайских товаров, которые наводняют европейский рынок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    В разведке сообщили о плане Киева расшатать ситуацию в России

    Названы дата и место прощания с вдовой Вознесенского Богуславской

    Бывший российский госслужащий лишился имущества на 310 миллионов рублей

    Россияне начали чаще путешествовать по родине

    Названы самые модные шорты лета

    Кремль раскрыл повестку визита Путина в Китай

    В Минобороны сообщили о взятии еще одного населенного пункта в зоне СВО

    Главу российского города приговорили к 5,5 года колонии

    Российский завод остановил выпуск бензина и дизельного топлива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok