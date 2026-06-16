Дуров раскритиковал решение властей Индии о временной блокировке Telegram

Дуров назвал ошибкой временный запрет Telegram в Индии

Сооснователь Telegram Павел Дуров считает, что власти Индии допустили ошибку, временно заблокировав мессенджер. Об этом бизнесмен написал в социальной сети X.

Как пояснили в правительстве Индии, блокировка Telegram связана с тем, что его использовали для мошенничества на экзаменах. Однако, по мнению Дурова, такой шаг не поможет решить проблему — он пояснил, что теперь утечки просто переместились в другие приложения.

«Telegram — это сила добра. Блокировка — даже временная — это ошибка», — заявил Дуров.

Ранее сооснователь Telegram прокомментировал идею о запрете социальный сетей для подростков младше 16 лет. По его мнению, если это произойдет, они вынужденно перейдут на VPN, а это подвергнет их еще большей опасности из-за доступа к нелегальному контенту.