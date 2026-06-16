Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:54, 16 июня 2026Россия

Еще два человека пострадали при очередном ударе ВСУ по территории России

Хинштейн: Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по территории России. Беспилотник атаковал Курскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram, пострадали два человека.

По его словам, один летательный аппарат ударил по гражданскому автомобилю в селе Малое Солдатское. Пострадал мужчина, у него были диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма.

Второй дрон сдетонировал рядом с частным домом. «Ранен 59-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения», — говорится в сообщении. Обоих мужчин госпитализировали.

Ранее ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи в Брянской области. Пострадали водитель, фельдшер и медсестра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какого черта ты делаешь?» Израиль недоволен сделкой Трампа по Ирану. Как он может ее сорвать?

    Кадры приветствия Трампа и Зеленского скрыли от публики

    На Украине анонсировали начало демобилизации военнослужащих

    Раскрыто направление приблизившейся к российскому фрегату британской яхты

    Вайдель заявила о готовности возглавить политические перемены в Германии

    В Армении оценили возможный ущерб от проблем с экспортом в Россию

    Еще два человека пострадали при очередном ударе ВСУ по территории России

    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине

    Дуров раскритиковал решение властей Индии о временной блокировке Telegram

    Автоэксперты назвали шесть лучших машин для поездок на дачу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok