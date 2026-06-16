Еще два человека пострадали при очередном ударе ВСУ по территории России

Хинштейн: Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по территории России. Беспилотник атаковал Курскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram, пострадали два человека.

По его словам, один летательный аппарат ударил по гражданскому автомобилю в селе Малое Солдатское. Пострадал мужчина, у него были диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма.

Второй дрон сдетонировал рядом с частным домом. «Ранен 59-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения», — говорится в сообщении. Обоих мужчин госпитализировали.

Ранее ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи в Брянской области. Пострадали водитель, фельдшер и медсестра.