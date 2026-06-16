Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине

Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Phoenix.
По его словам, ЕС изначально настаивал на том, чтобы «Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров».
«И сегодня (на саммите — примечание "Ленты.ру") это нигде и ни в коем случае не было предметом спора», — добавил он. Как указал политик, Европа готова к переговорам с Москвой.
Ранее Мерц заявил о готовности Берлина к возобновлению диалога с Москвой.