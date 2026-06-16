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22:46, 16 июня 2026Мир

Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине

Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц . Фото: Axel Schmidt / Reuters

Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Phoenix.

По его словам, ЕС изначально настаивал на том, чтобы «Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров».

«И сегодня (на саммите — примечание "Ленты.ру") это нигде и ни в коем случае не было предметом спора», — добавил он. Как указал политик, Европа готова к переговорам с Москвой.

Ранее Мерц заявил о готовности Берлина к возобновлению диалога с Москвой.

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