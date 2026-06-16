Министр обороны Украины назвал справедливым возмущение работой ТЦК

Министр обороны Украины Федоров: Население справедливо возмущено работой ТЦК

Возмущение работой территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), в частности, силовой мобилизацией, среди гражданского населения Украины абсолютно справедливо. Это признал министр обороны страны Михаил Федоров в эфире украинского телеканала ТСН.

«Мы видим много разной информации, как работает ТЦК <...>. Мы видим силовую мобилизацию, и это вызывает справедливое возмущение населения», — сказал министр.

14 июня сообщалось, что в Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с сотрудниками ТЦК. По одной из версий, бунт киевлян связан с попыткой сотрудников ТЦК «бусифицировать» военнослужащего.