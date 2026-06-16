Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:35, 16 июня 2026Бывший СССР

Министр обороны Украины назвал справедливым возмущение работой ТЦК

Министр обороны Украины Федоров: Население справедливо возмущено работой ТЦК
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Возмущение работой территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), в частности, силовой мобилизацией, среди гражданского населения Украины абсолютно справедливо. Это признал министр обороны страны Михаил Федоров в эфире украинского телеканала ТСН.

«Мы видим много разной информации, как работает ТЦК <...>. Мы видим силовую мобилизацию, и это вызывает справедливое возмущение населения», — сказал министр.

14 июня сообщалось, что в Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с сотрудниками ТЦК. По одной из версий, бунт киевлян связан с попыткой сотрудников ТЦК «бусифицировать» военнослужащего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какого черта ты делаешь?» Израиль недоволен сделкой Трампа по Ирану. Как он может ее сорвать?

    Еще два человека пострадали при очередном ударе ВСУ по территории России

    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине

    Дуров раскритиковал решение властей Индии о временной блокировке Telegram

    Автоэксперты назвали шесть лучших машин для поездок на дачу

    Швейцария вслед за ЕС расширила антироссийские санкции

    Министр обороны Украины назвал справедливым возмущение работой ТЦК

    Москвичам назвали срок прекращения дождей

    Зеленский на саммите G7 выступил с требованием к Евросоюзу

    Зеленского уличили во лжи Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok