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00:36, 15 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности бунта киевлян против ТЦК

Бунт в Киеве против ТЦК начался после попытки мобилизовать боевого командира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По одной из версий, бунт киевлян против работников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) связан с попыткой последних «бусифицировать» военнослужащего. Об этом сообщает Telegram-канал «Не повредит, Киев».

По информации авторов канала, «жертвой» военкомов стал командир боевого подразделения. Ему на помощь прибыл взвод бойцов, которые вступили в драку. Представителей ТЦК избили и связали, у одного из полицейских отобрали табельное оружие.

Конфликт продолжает разгораться, на место ЧП подтягиваются люди.

Об инциденте в Деснянском районе Киева стало известно поздно вечером 14 июня. Толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщали о применении газа против протестующих.

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