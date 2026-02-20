Военные расходы помогли немецкой промышленности перейти к росту

Bloomberg: Производственный сектор Германии вырос впервые с 2022 года

Рост военных расходов позволил немецкой промышленности впервые после долгого перерыва перейти к росту. Как пишет Bloomberg, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности S&P Global показал, что производственный сектор этой крупнейшей в Европе экономики вырос за месяц с 49,1 до 50,7, превысив порог в 50 пунктов, отделяющий подъем от сокращения впервые с 2022 года.

«Мы ожидаем, что государственная программа развития инфраструктуры и увеличение военных расходов обеспечат все больший импульс для промышленности», — цитирует агентство экономиста Гамбургского коммерческого банка Сайруса де ла Рубиа.

Бундесбанк на этой неделе подтвердил, что восстановление экономики Германии, вероятно, продолжится, хотя и с «слабой динамикой». В то время как значительного экономического роста в стране, переживающей самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны, в 2026 году вновь не ожидается, безработица растет до многолетних максимумов, а инфляция ускоряется, ФРГ вошла в мировой топ-4 по военным расходам, уступая только США, Китаю и России.

Именно оборонные траты прежде всего обеспечивают символический плюс, в который начал выходить ВВП Германии. При этом зарабатывающий на поставку оружия на Украину крупнейший в стране оборонный концерн Rheinmetal значительно улучшает финансовые показатели. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе поделилась, что стоимость акцией европейский оборонных компаний выросла с 2022 года в три раза.