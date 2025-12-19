Реклама

Экономика
16:40, 19 декабря 2025Экономика

Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

ЦБ Германии анонсировал рост экономики страны в 2025 году на 0,2 %
Дмитрий Воронин

Фото: bonoc / Shutterstock / Fotodom

Центробанк Германии ожидает возобновления роста экономики страны в текущем году после двухлетней стагнации. «Прогресс поначалу будет слабым, но затем он постепенно ускорится», — сказал глава регулятора Йоахим Нагель, которого цитирует «Интерфакс».

ФРГ — ведущая экономика Европы — переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны. ВВП за последние пять лет почти не вырос, а в 2023 и 2024 годах — снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно.

На текущий год прогноз роста сначала опустили с 1,1 до 0,3 процента, а потом и вовсе сделали нулевым. В настоящее время ЦБ вновь ожидает экономического роста по итогам 12 месяцев, правда только на уровне 0,2 процента.

В 2026-м прогнозируется увеличение уровня ВВП на 0,6 процента. По словам Нагеля, начиная с апреля-июня рост усилится преимущественно за счет госрасходов и восстановления экспорта.

