В крупнейшей экономике Европы ускорилась инфляция

Годовая инфляция в Германии ускорилась в январе с 1,8 % до 2,1 %

Годовая инфляция в Германии, согласно предварительной оценке, ускорилась по итогам января до 2,1 процента с 1,8 процента в прошлом месяце, прибавив в месячном выражении 0,1 процента. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны.

Показатель подскочил сильнее, чем ожидали эксперты Trading Economics, предсказывавшие рост цен в 2 процента. В ноябре годовая инфляция в ФРГ находилась на уровне 2,3 процента. Таким образом, ее колебания зимой оказались довольно значительными.

Так называемая базовая инфляция за вычетом цен на продовольствие и энергию, как ожидается, составит в крупнейшей экономике Европы 2,5 процента, что тоже немного выше декабрьской в 2,4 процента. При этом еда в январе дорожала гораздо сильнее, чем в предыдущем месяце, поднявшись в цене на 2,1 процента, а не на 0,8 процента, как было до этого.

Также 30 января стало известно, что уровень безработицы в ФРГ вырос до самого высокого за 12 лет уровня. Канцлер Фридрих Мерц назвал это тревожным сигналом.