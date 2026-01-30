Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:59, 30 января 2026Экономика

В крупнейшей экономике Европы ускорилась инфляция

Годовая инфляция в Германии ускорилась в январе с 1,8 % до 2,1 %
Дмитрий Воронин

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Годовая инфляция в Германии, согласно предварительной оценке, ускорилась по итогам января до 2,1 процента с 1,8 процента в прошлом месяце, прибавив в месячном выражении 0,1 процента. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны.

Показатель подскочил сильнее, чем ожидали эксперты Trading Economics, предсказывавшие рост цен в 2 процента. В ноябре годовая инфляция в ФРГ находилась на уровне 2,3 процента. Таким образом, ее колебания зимой оказались довольно значительными.

Так называемая базовая инфляция за вычетом цен на продовольствие и энергию, как ожидается, составит в крупнейшей экономике Европы 2,5 процента, что тоже немного выше декабрьской в 2,4 процента. При этом еда в январе дорожала гораздо сильнее, чем в предыдущем месяце, поднявшись в цене на 2,1 процента, а не на 0,8 процента, как было до этого.

Также 30 января стало известно, что уровень безработицы в ФРГ вырос до самого высокого за 12 лет уровня. Канцлер Фридрих Мерц назвал это тревожным сигналом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Главу военного комитета НАТО раскритиковали из-за слов о России

    В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России

    Раскрыт идеальный вечерний ритуал для борьбы с бессонницей

    Известный российский блогер рассказал о серьезных проблемах со зрением

    Зеленский прокомментировал соглашение об остановке ударов по энергетике Украины

    Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане

    В крупнейшей экономике Европы ускорилась инфляция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok