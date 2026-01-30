Мерц заявил о тревожном сигнале в экономике Германии

Мерц: Данные о трех миллионах безработных в Германии являются тревожным сигналом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отреагировал на данные о росте безработицы в стране до самого высокого за 12 лет уровня. По его словам, речь идет о «тревожном сигнале». «То же самое относится и к банкротствам компаний», — написал политик в X.

Отметив уже одобренные властями Германии многочисленные меры поддержки, Мерц указал, что в текущем году «центральное место должно занять восстановление экономики».

По данным немецкого Федерального агентства по трудоустройству, число безработных в стране превысило в январе три миллиона, продолжив обновлять многолетние максимумы.

Значительного экономического роста в Германии, переживающей самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны, в 2026 году вновь не ожидается. На фоне этого Мерц, который ранее предупредил, что в стране больше не могут позволить себе финансировать социальное государство, призвал немцев больше работать, подчеркнув, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью «процветание сохранить не удастся».