Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:10, 30 января 2026Экономика

Мерц заявил о тревожном сигнале в экономике Германии

Мерц: Данные о трех миллионах безработных в Германии являются тревожным сигналом
Дмитрий Воронин

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отреагировал на данные о росте безработицы в стране до самого высокого за 12 лет уровня. По его словам, речь идет о «тревожном сигнале». «То же самое относится и к банкротствам компаний», — написал политик в X.

Отметив уже одобренные властями Германии многочисленные меры поддержки, Мерц указал, что в текущем году «центральное место должно занять восстановление экономики».

По данным немецкого Федерального агентства по трудоустройству, число безработных в стране превысило в январе три миллиона, продолжив обновлять многолетние максимумы.

Значительного экономического роста в Германии, переживающей самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны, в 2026 году вновь не ожидается. На фоне этого Мерц, который ранее предупредил, что в стране больше не могут позволить себе финансировать социальное государство, призвал немцев больше работать, подчеркнув, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью «процветание сохранить не удастся».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Доходность накопительных счетов упала еще сильнее

    В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

    Россиянам развеяли популярный миф о меде

    Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

    Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

    Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

    Замедление старых iPhone объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok