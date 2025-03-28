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13:46, 28 марта 2025Экономика

Безработица в Германии обновила многолетний рекорд

Месячная безработица выросла в ФРГ до максимальных с сентября 2020 года 6,3 %
Дмитрий Воронин

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Находящаяся на уровне многолетнего рекорда безработица в Германии продолжает расти. В марте показатель обновился, достигнув максимальных с времен разгара пандемии коронавируса (сентябрь 2020 года) 6,3 процента и вплотную приблизился к отметке в три миллиона человек. Об этом сообщает Reuters.

Число безработных немцев выросло за месяц на 26 тысяч, составив по данным властей ФРГ 2,922 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне февральских 6,2 процента, а количество нетрудоустроенных граждан увеличится на более скромные 10 тысяч.

По словам главы Trading Economics Андреа Налес, оживление рынка труда в 2025 году в стране заметно замедляет экономический спад.

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8 марта 2025

Германия переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны — ВВП за последние пять лет почти не вырос. На фоне стагнации в 2023-м и 2024-м годах ВВП страны снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно.

В январе кабмин ФРГ снизил с 1,1 сразу до 0,3 процента прогноз годового роста экономики. Власти после выборов намерены наращивать военные расходы, пытаясь добиться ее восстановления, хотя эксперты предупреждают, что это чревато усилением инфляции, а СМИ в связи с политикой будущего канцлера Фридриха Мерца указывают на опасные исторические параллели.

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