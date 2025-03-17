Экономисты предостерегли Германию от роста расходов на оборону

Le Figaro: Рост расходов на оборону обернется для Германии скачком инфляции

Повышение расходов на оборону может обернуться для Германии усилением инфляции. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на Институт экономических исследований (Ifo).

Его аналитики предупредили, что если будущее правительство, как и планируется, будет занимать большие суммы для финансирования обороны, не увеличивая при этом объем работ и производственных мощностей, то это приведет к резкому ускорению инфляции.

Кроме того, руководитель Ifo Клемент Фюст считает, что ФРГ, экономика которой ориентирована на экспорт, станет «гораздо беднее, чем была раньше», из-за объявленного США отказа от военной поддержки Европы и усиления протекционизма. В такой ситуации Берлину придется выбирать между «затягиванием поясов» или «приложением больших усилий».

Повышение уровня госдолга в этой ситуации выглядит как легкий способ. С куда большими сложностями будут сопряжены такие структурные реформы, как сокращение бюрократии и попытки заставить людей работать больше, чем в настоящее время.

До этого эксперты Кильского института мировой экономики предсказали, что 2025 год для немецкой экономики будет годом полноценной рецессии, а структурные проблемы усугубятся на фоне усиления международной конкуренции и угрозы импортных пошлин со стороны США.

При этом решение властей Германии отказаться от стратегии тотальной экономии и повысить расходы на оборону обеспечило скачок курса евро до рекордных с 2009 года значений.