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15:25, 13 марта 2025Экономика

Крупнейшей экономике Европы спрогнозировали застой

IfW: Объем валового продукта Германии не изменится в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Объем ВВП Германии, являющейся крупнейшей экономикой еврозоны, по итогам 2025 года не изменится и продемонстрирует нулевой рост. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy, IfW).

Эксперты ожидают, что в этом году немецкая экономика столкнется с полноценной рецессией. Структурные проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время ВВП ФРГ, не исчезнут в краткосрочной перспективе на фоне усиления международной конкуренции и угрозы импортных пошлин со стороны новой администрации Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Для рецессии характерен ряд признаков, включая устойчивое снижение темпов экономического роста, падение объемов производства, повышение уровня безработицы и так далее. Эксперты полагают, что близкое к кризисному положение дел в немецкой экономике сохранится в 2025 году.

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Ситуация начнет постепенно исправляться только в 2026-м, по итогам которого ВВП ФРГ может вырасти на 1,5 процента вместо ожидавшихся в декабре 0,9 процента. Таким образом, аналитики повысили оценку роста немецкой экономики на 0,6 процентного пункта. Улучшению динамики, как утверждают в IfW, во многом поспособствует рост государственных расходов, на котором настаивает лидер победившего на парламентских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

По итогам 2024 года ВВП Германии сократился на 0,2 процента. Аналогичный спад был зафиксирован в четвертом квартале. В Федеральном статистическом бюро ФРГ (Destatis) связали спад с ухудшением экспортных показателей. Так, в октябре-декабре местные экспортеры отправили иностранным покупателям на 3,4 процента меньше товаров, чем в третьем квартале. Кроме того, на ситуацию повлияло сокращение инвестиций в ключевые сектора, в частности строительный и промышленный. На этом фоне глава мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст спрогнозировал еще один трудный год для немецкой экономики.

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