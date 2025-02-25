Крупнейшая экономика Европы сократилась

Destatis: Экономика Германии сократилась на 0,2 процента в 2024 году

По итогам октября-декабря 2024 года экономика Германии, являющаяся крупнейшей в Европе, сократилась на 0,2 процента в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

Окончательная оценка ведомства совпала с предварительной. В годовом выражении экономика ФРГ в октябре-декабре сократилась на те же 0,2 процента. Аналогичное снижение ВВП Германии было зафиксировано и по итогам всего прошлого года. Что касается динамики за предыдущие кварталы, то в первом эксперты отметили прирост в 0,2 процента, во втором — снижение на 0,3 процента, а в третьем — увеличение на 0,1 процента.

На динамику валового продукта ФРГ в четвертом квартале, пояснили аналитики, оказало влияние в том числе снижение экспортных показателей. В октябре-декабря иностранным покупателям отправили на 3,4 процента меньше товаров, чем в июле-сентябре. Более стремительное снижение, отметили аналитики Destatis, до этого фиксировалось во втором квартале 2020 года. За отчетный период заметный спад в годовом выражении продемонстрировали инвестиции в машиностроительный и строительный сектора.

Ранее глава мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст спрогнозировал еще один трудный год для немецкой экономики. Проблем немецкому бизнесу может добавить неопределенность вокруг торгово-экономической политики президента США Дональда Трампа. На этом фоне Индекс делового климата в ФРГ в январе 2025 года опустился на 0,2 процентного пункта, до 84,2 пункта. Риски введения пошлин на импорт немецких товаров в Соединенные Штаты может оказать дополнительное давление на экономику Германии, ряд отраслей которой, включая машиностроительный сектор, зависят от сбыта в США.