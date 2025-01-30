Крупнейшая экономика Европы сократилась сильнее прогноза

Destatis: ВВП Германии сократился на 0,2 процента в октябре-декабре 2024 года

По итогам четвертого квартала 2024 года экономика Германии, являющаяся крупнейшей в еврозоне, сократилась на 0,2 процента в сравнении с показателем за предыдущие три месяца и составила 4,305 триллиона евро в денежном выражении. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экономистов подразумевал снижение ВВП Германии на 0,1 процента. Однако официальные предварительные данные немецкого ведомства свидетельствуют о превышении оценки экспертов вдвое. Более резкому спаду, как отметили в Destatis, во многом поспособствовало значительное сокращение экспорта.

В годовом выражении снижение ВВП крупнейшей экономики еврозоны также составило 0,2 процента. Для сравнения, по итогам третьего квартала валовый продукт ФРГ вырос на 0,1 процента в квартальном и упал на 0,3 процента год к году. За весь 2024 год ВВП Германии сократился на 0,2 процента, а в 2023-м спад составил 0,3 процента.

Ранее президент мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст спрогнозировал еще один трудный год для немецкой экономики. В январе 2025-го Индекс делового климата, составляемый аналитиками этой организации, упал с 84,4 до 84,2 пункта. Подобную динамику Фюст связал с неопределенностью вокруг дальнейшей торговой политики переизбранного президента США Дональда Трампа и предстоящих парламентских выборов в самой ФРГ. На этом фоне, уточнил глава Ifo, немецкие бизнесмены заняли выжидательную позицию и пока не спешат с инвестициями в национальную экономику.