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14:25, 27 января 2025Экономика

Бизнес крупнейшей экономики Европы впал в пессимизм

Bloomberg: Приход Трампа и скорые выборы испортили немецкому бизнесу настроение
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В начале 2025 года немецкие компании стали настроены пессимистичнее, чем прежде, что усилило сомнения по поводу шансов Германии добиться роста экономики. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Индекс делового климата, составленный Институтом Ifo, упал до 84,2 в январе с декабрьских 84,4. Как заявил президент этого института Клеменс Фюст, неопределенность, вызванная возвращением республиканца Дональда Трампа в Белый дом и предстоящими выборами в самой ФРГ, вынудили предпринимателей не спешить с инвестициями.

«Так что это будет еще один трудный год», — констатировал Фюст.

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Издание отмечает, что Германия только что пережила второй год спада, вызванного в первую очередь проблемами в производственном секторе. Слабый внешний спрос и высокие затраты по займам способствовали ослаблению ее экономики. Кроме того, все большего внимания требуют такие проблемы, как старение рабочей силы и чрезмерная зависимость от Китая.

Экономист Мартин Адеммер заявил, что перспективы остаются мрачными, в частности, для проблемного производственного сектора, где ожидания бизнеса еще больше ухудшились.

«Доминируют риски снижения перспектив роста — эскалация торговых конфликтов станет еще одним ударом по экспортно-ориентированной немецкой промышленности», — считает он.

Бундесбанк и другие аналитики по-прежнему ожидают сдержанного роста в 2025 году, поскольку угроза Трампа ввести тарифы представляет собой серьезный риск.

Ранее кабинет министров ФРГ уменьшил с 1,1 до 0,3 процента прогноз роста ВВП в 2025 году. Осенью правительство ожидало прибавки ВВП в 2026 году в 1,6 процента.

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