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12:57, 15 января 2024Экономика

Крупнейшая экономика Европы сократилась

Destatis: ВВП Германии снизился на 0,3 процента по итогам 2023 года

Фото: Michele Tantussi / Reuters

По итогам 2023 года экономика Германии, считающаяся крупнейшей в Европе, сократилась на 0,3 процента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

Таким образом, официальные данные оказались идентичны предварительной оценке правительства ФРГ. В первой половине сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что немецкие власти резко ухудшили свой прогноз по темпам роста экономики страны. Если предыдущая оценка подразумевала увеличение ВВП Германии по итогам 2023 года на 0,4 процента, то сентябрьская, напротив, предполагала сокращение к концу декабря на 0,3 процента.

Президент бюро Рут Бранд заявила, что падение ВВП ФРГ произошло на фоне «многочисленных кризисов». Речь идет в том числе о сохраняющейся на высоком уровне инфляции в стране, росте процентных ставок, а также ослаблении внутреннего и внешнего спроса на немецкую продукцию, заключила глава ведомства.

В конце ноября прошлого года аналитики Destatis заявляли, что спад производства затронул большинство ключевых отраслей экономики ФРГ. По итогам третьего квартала 2023-го объем производства в обрабатывающей промышленности, за исключением строительного сектора, снизился на 3,8 процента в годовом выражении, как и суммарный объем немецкого экспорта.

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      Анатолий Акулов
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