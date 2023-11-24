Destatis: спад производства затронул большинство ключевых отраслей экономики ФРГ

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с серьезной проблемой по итогам третьего квартала 2023 года. Спад производства затронул большинство ключевых отраслей Германии, сообщается в отчете аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Объем производства в обрабатывающей промышленности, за исключением строительного сектора, снизился на 3,8 процента в годовом выражении. Главной причиной подобной динамики эксперты назвали снижение выпуска новых автомобилей и запчастей для транспортных средств. Схожие проблемы аналитики зафиксировали и в секторе энергоснабжения.

Валовая добавленная стоимость (разница между выпуском товаров/услуг и промежуточным объемом потребления) в транспортной и гостиничной отраслях продемонстрировала спад на 0,4 процента в сравнении с тем же кварталом 2022-го. На этом фоне суммарный объем немецкого экспорта по итогам третьего квартала сократился на 3,8 процента год к году, уточнили в ведомстве.

Президент Destatis Рут Бранд отметила, что объемы производства в немецкой экономике были близки к стагнации на протяжении двух кварталов кряду. Так, темпы роста оказались нулевыми по итогам января-марта, а в апреле-июне составили лишь 0,1 процента. Таким образом, проблемы в производственном секторе крупнейшей экономики Европы сохраняются третий квартал подряд. «После слабых показателей в первой половине 2023 года экономика Германии вступила во вторую половину 2023 года с небольшим спадом», — заключила Бранд.

Официальные данные по спаду экономики Германии оказались идентичны предварительной оценке аналитиков Destatis. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в число ключевых факторов подобной динамики тогда включили рост процентных ставок, сокращение мирового спроса на немецкую продукцию и удорожание энергоносителей в регионе. На этом фоне аналитики допустили риски рецессии в среднесрочной перспективе для крупнейшей экономики еврозоны.