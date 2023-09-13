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13:35, 13 сентября 2023Экономика

Крупнейшей экономике Европы предрекли спад

Bloomberg: экономика Германии сократится на 0,3 % по итогам 2023 года

Фото: Michael Probst / AP

По итогам этого года ВВП Германии сократится на 0,3 процента, хотя предыдущий прогноз правительства ФРГ подразумевал прирост в 0,4 процента к концу декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с пересмотренной оценкой Бундестага.

Ожидается, что крупнейшая экономика Европы, вероятно, снизится в третьем квартале и лишь незначительно увеличится в последние три месяца года. Одной из основных причин подобной динамики аналитики назвали сохраняющиеся проблемы в промышленном секторе страны.

Обновленный прогноз немецкого правительства в целом соответствует ожиданиям Международного валютного фонда (МВФ) и Еврокомиссии (ЕК). В МВФ ранее предрекали сокращение ВВП Германии на 0,3 процента по итогам года, а аналитики ЕК оказались еще более пессимистично настроенными в этом вопросе, допустив падение экономики ФРГ к концу декабря на 0,4 процента.

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На ситуацию будут оказывать давление различные факторы, включая слабый спрос со стороны одного из важнейших торговых партнеров ФРГ — Китая, а также нехватка квалифицированных рабочих и затяжные последствия энергетического кризиса в сочетании с высокой инфляцией, сдерживающей потребление на внутреннем рынке. На этом фоне в Министерстве экономики Германии заявили об отсутствии предпосылок для роста ВВП страны во второй половине 2023 года.

В начале сентября Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis) сообщил, что по итогам июля объем производственных заказов в крупнейшей экономике Евросоюза (ЕС) — Германии — упал на 11,7 процента к июньскому уровню. Официальный спад оказался значительно больше ожиданий аналитиков, которые предрекали сокращение на 4,3 процента. На этом фоне эксперты предрекли ФРГ возвращение статуса «больного человека Европы».

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    Анатолий Акулов
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